スティーヴン・スピルバーグ監督が、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による「DUNE／デューン 砂の惑星」を「これまで観たSF映画の中でも屈指のお気に入り」と称賛している。フランク・ハーバート氏の小説「デューン砂の惑星」のヴィルヌーヴ監督による映画化作の大ファンだというスピルバーグ監督は「デューン 砂の惑星PART3」の公開が待ちきれないと話した。 【写真】