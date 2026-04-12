なでしこはアメリカと3連戦を行うなでしこジャパン（日本女子代表）は米カリフォルニア州サンノゼで現地時間4月11日にアメリカ女子代表と国際親善試合を行い、2点ビハインドからFW植木理子が1点を返すも1-2で敗れた。先月に来年の女子ワールドカップ（W杯）へのアジア予選を兼ねた女子アジアカップを制した日本だが、史上初の外国人監督だったニルス・ニールセン監督を契約満了による退任と決定。チームに衝撃が走った中、狩野