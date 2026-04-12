「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」決勝戦の東2局1本場、1万9000点持ちのラス目に甘んじていた俳優・石田純一が、勝負強さではなく、まさかの「発声」でスタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。【映像】72歳・石田純一、まさかの「ポイ」発声挽回を期す石田の手牌には、中盤までに役牌の南と發がそれぞれ対子で組み込まれていた。さらにドラの2筒も1枚保持しており、まずは役牌を鳴いてテンパイに漕ぎ