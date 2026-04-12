◇米男子ゴルフツアーマスターズ第3日（2026年4月11日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、16位から出た21年大会覇者・松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、6ボギーの72で回り、通算2アンダーで29位に後退した。首位とは9打差。5年ぶり2度目の優勝にはビッグスコアが必要なムービングデー。伸ばせずに終わった松山は「最後まで気持ちよく回らせてくれないなという感じ