「意図的な嫌がらせ」と批判フィリピン沿岸警備隊は2026年4月9日、西フィリピン海のカラヤーン諸島群で海洋状況把握（MDA）飛行を行っていたセスナ・キャラバンが、中国側からフレア発射による妨害を受けたと発表しました。【動画】危険な嫌がらせ行為!? これが、フレアをまく様子です同沿岸警備隊によると、当該機は国際法上も合法的な通常任務に従事していたとしていますが、中国側は機体に対し、対ミサイル用の熱源デコイで