ORIX HOTELS ＆ RESORTSは、「クロススイーツ東京浅草」を7月3日に開業する。客室は最大6名まで利用できるスタンダードルームからプレミアムスイートルームまで11タイプ、全78室を設ける。全室にミニキッチンと電子レンジを備え、一部客室にはランドリーを設置する。浅草寺が見えるバルコニーと畳のスペースを備えた和室タイプの「浅草タタミルーム」は、和傘や提灯をモチーフにしたライト、葛飾北斎が描いた富士山と浅草寺の浮世