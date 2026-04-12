元グラビアアイドルでタレントの浜田翔子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。夫婦で撮影した「ラストマタニティ期間」のショットを公開しました。【写真】浜田翔子のマタニティショット「きれいです」浜田さんは「ラストマタニティ期間ちゃんと残しておけてよかった」とつづり、3枚の写真を載せています。1、3枚目では、夫でYouTuberのカブキンさんと2人で撮影したマタニティフォトを披露。横向きになり、互いに見つめ合う姿