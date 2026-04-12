西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は3日目を終えた。11R準決勝3着で何とか決勝に滑り込んだ古性優作（35＝大阪）。「練習ができていなくて脚力が落ちているし、疲れ（の度合い）も上がっている。レースの内容としてシビアなレースをするしかない」これも第一人者の宿命であり、そんな環境下でも戦わなければならない時がある。今回は技で勝負だ。