ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が11日（日本時間12日）のレンジャーズ戦前に会見を行い、左肩の違和感で開幕から負傷者リスト（IL）入りしているブレーク・スネル投手（33）の復帰に向けたプランを話した。スネルはこの日、ドジャースタジアムでライブBPに登板。エドマン、コールと計3打席対戦。1イニング想定の15球を投じ、順調な回復ぶりを示した。5月下旬の戦線復帰を見込む指揮官は「最初の登板としては良かっ