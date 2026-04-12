「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）広島は２連敗で借金１。大盛穂外野手の適時打で先制した三回裏、先発のフレディ・ターノック投手が大量４失点し来日初黒星となった。七回に坂倉将吾捕手の１号２ランで追い上げたが及ばず。新井貴浩監督は１９打席無安打の小園海斗内野手について「早く状態を上げてもらいたいよね」。以下、主な一問一答。◇◇−先発・ターノックについて。「ちょっと球が真ん中