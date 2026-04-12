◇インターリーグメッツ6―11アスレチックス（2026年4月11日ニューヨーク）メッツが11日（日本時間12日）、本拠でアスレチックスと対戦し、逆転負けを喫した。先発した千賀滉大投手（33）は今季初勝利を目指したが、2回1/3を投げてメジャー自己ワーストとなる7失点で2敗目を喫した。初回こそ無失点で切り抜けたものの、味方が先制した直後の2回に連打と2四球で押し出しの同点。さらに併殺崩れの間に勝ち越しを許した。