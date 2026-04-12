「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）勢いに乗ったＤｅＮＡ打線を止められなかった。広島１−０の三回だ。フレディ・ターノック投手が６本の長短打を集められ、一挙４点を失った。「球が中に入り過ぎてしまった。それが反省点」。甘くなった球を見逃してもらえず、初黒星につながった。１死から、牧の遊撃への内野安打で風向きが変わる。ヒュンメルに右前打でつながれると、２死一、二塁で、佐野に左翼線への２