「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）試合を重ねるたびに、その輝きはまぶしくなっている。大盛穂外野手が広島中堅の定位置をガッチリ死守する、２安打１打点の活躍だ。「１番・中堅」で７試合連続スタメン出場。初回、東の初球を左前に運ぶと、０−０の三回２死二塁では、初球のツーシームを振り抜き、先制の中前適時打を決めた。「真っすぐ系で行こうと思っていた」。読みがピタリと当たり、快音を響かせた。