モデルの間瀬遥花（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告した。昨年10月、「皆さまへこのたび、結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。お相手について「お相手は一般の方です。コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です」と紹介し「これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後と