フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん（31）が11日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで1年2カ月ぶりとなる単独公演「YUZURUHANYUREALIVEanICESTORYproject」の初日公演で7曲を舞った。さらに自身が制作・総指揮を務めるアイスストーリー第4弾も発表し、その前日譚（たん）「PREQUELBeforetheWHITE」として10曲を披露。大ヒット映画「国宝」の音楽担当である原摩利彦氏と