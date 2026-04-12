「ＤｅＮＡ４−３広島」（１１日、横浜スタジアム）広島の坂倉将吾捕手（２７）が今季１号２ランを放った。３点を追う七回に１点差に追い上げる一発。その後は得点を奪えず、チームは２連敗で借金１に逆戻りしたものの、次につながる戦いは見せた。扇の要の上昇を予感させる打撃が敗戦の痛みを和らげた。ライナー性の打球は瞬く間に右翼ポール際のスタンドに突き刺さった。惜敗したため空砲に終わったものの、今季４０打席目