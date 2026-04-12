●メッツ6−11アスレチックス○＜現地時間4月11日シティ・フィールド＞ニューヨーク・メッツがアスレチックスとの本拠地カードを負け越し。先発登板した千賀滉大投手（33）は3回途中7失点と打ち込まれ、敗戦投手となった。今季3戦目にして本拠地初登板となった千賀。初回、先頭打者バトラーのバットを真っ二つに折りながらも左前安打を運ばれると、味方の失策が絡んでいきなり無死二塁。それでも、3番ランゲリアーズ