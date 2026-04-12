11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、日本ハム・伊藤大海について言及した。先発した伊藤は5回までソフトバンク打線を1失点にまとめるも、1−1の6回に先頭の山川穂高に四球を与えると、今宮健太に死球、周東佑京にライト前に運ばれ、ノーアウト満塁のピンチを招く。海野隆司を三振に仕留めたが、続く牧原大成に勝ち越しの適時打、柳町達に犠飛、近藤健介に3ランを浴び、伊藤大海