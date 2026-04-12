11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、阪神の4回の攻撃について言及した。阪神は2−1の4回、先頭の佐藤輝明が四球、一死後、木浪聖也の一塁内野安打、中川勇斗の四球で満塁のチャンスを作ると、伏見寅威の犠飛で追加点。なお、二死一、三塁とチャンスが続き投手・伊原陵人がライト前に適時打。この回2点を奪った。坂口氏は「ホームランがこれだけ出ているので、ホームランが目立