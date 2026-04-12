予約していた新幹線に乗り遅れてしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか。そのまま手続き不要で後続の新幹線に振り替えられるのか、払い戻して新たに予約しなければならないのかなど、確認しておきましょう。 本記事では、グリーン車で予約した新幹線に乗り遅れた場合の対処法をご紹介するとともに、乗り遅れないようにするためのポイントもまとめていきます。 新幹線に乗り遅れた場合は振り替えでき