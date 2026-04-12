北朝鮮は経済分野における対外依存を警戒すべきだと強調し、「自力更生（自力自強）」のスローガンを掲げているが、実際の現場では不足する資本やインフラを補うため、外資誘致に力を入れている実態が明らかになっている。在中国のデイリーNK対北消息筋によると、先月末、北朝鮮内閣の水産省傘下にある各道の水産事業所を代表する実務者らが中国に派遣され、遼寧省丹東や東港一帯で活動する現地の貿易業者や個人投資家と接触し、投