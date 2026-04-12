◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）７回の巨人の攻撃中に珍プレーが起きた。２死一塁、カウント１―１からの３球目。ヤクルトの山野が投球動作に入るのとほぼ同じタイミングで、打者の山瀬が右手でタイムを要求しながら打席を外した。この時点で球審はタイムを認めるジェスチャーを見せなかったが、これを見た山野は途中で投げるのをやめて投球しなかった。その直後に球審の川口審判員が両手を