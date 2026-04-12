ファッションとアートが融合した注目コラボが登場♡ニューエラとメトロポリタン美術館による第2弾コレクションが発売されます。芸術作品から着想を得たデザインは、コーデに取り入れるだけで個性をプラス。ストリートとアートの魅力を同時に楽しめるアイテムをチェックしてみてください♪ アートを落とし込んだデザイン♡ 今回のコラボでは、メトロポリタン美術館のロゴや歴