■マスターズ2026 3日目（日本時間11〜12日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」3日目。初日から首位のR.マキロイ（36、北アイルランド）は、4バーディ、3ボギー、1ダブルボギーのトータル「73」で回り、11アンダーでトップタイとなった。マキロイに並び首位に立ったのは、C.ヤング（28、アメリカ）。8バーディ、1ボギーの素晴らしいゴルフで、スコアを7