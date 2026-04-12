俳優の横浜流星（29）と畑芽育（24）が11日、都内でゲスト声優を務めたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の公開記念舞台あいさつに出席した。共に声優初挑戦で、横浜は「声だけでの表現は苦労しかなかった。自分の至らなさを痛感しましたが、できる限りのことはやりました」と謙遜。10日の初日だけで興収11億3000万円という大ヒットスタートに「実写だったら1カ月で10億いければいいのに、凄すぎます。僕も秋に