第1子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（28）が11日夜、Xを更新。お腹がふっくらした臨月の最新ショットを公開した。藤田は「臨月でもオシャレしたい」と書き出し、お腹がふっくらした様子が分かる、Tシャツ姿の近影をアップ。この体型も愛せてきましたとりあえずシャツは腰に巻く！！」と笑顔の絵文字を添えて、つづった。藤田は10日の更新では「産後のダイエットが楽しみになってきてる...最近カルナのお洋服新作トップス