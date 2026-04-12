お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴（34）が5月9、10日に個展「大きくは描けない」（東京・ギャラリーフェーレス表参道）を開催する。初となる単独での個展。本紙に「ずっとやりたいと思っていた。ようやく開催することができます」と喜びを語った。幼少期から絵を描くことが好きで、岡山・総社南高校では美術工芸コースで学び、美術部に所属していた。今回は自ら筆を握って描いた作品約100点を目標に展示。「ちょっとでも面白