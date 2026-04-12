歌手華原朋美（51）が12日未明、Xを更新。新幹線内で忘れ、謝礼金を提示して呼びかけていた子供のリュックについて、捜索を断念する意向を表明した。華原は11日午後10時ごろ「【緊急】東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました。見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお