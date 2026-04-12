亡くなった親や配偶者が年金受給者だった場合、遺族が亡くなった人の「未支給年金」を代わりに受給することができます。とくに、年金の繰り下げ待機中に亡くなった場合は、受け取れる金額が数百万円から1,000万円近い大金になることも。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「未支給年金」の申請方法や受給条件について解説します。「1,000万円」近い大金になることも…遺族が受け取れ