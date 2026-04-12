コーヒー好きの日本人 日本のコーヒー消費量は世界4位とコーヒー好きな人が多い国。ただそのコーヒー豆、99%以上は輸入に頼っていて、国産は1%以下です。 【写真を見る】なぜ？創業137年の老舗仏壇店が完全異業種「コーヒー」栽培に挑戦…社長「ムーブメントは起こっています」【岡山】 それもそのはず、「コーヒー」は、赤道を中心に緯度にし