＜マスターズ3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉右足裏の外側で蹴る！マキロイのぶっ飛びスイング初日、2日目と首位に立ったローリー・マキロイ（北アイルランド）は、この日4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」。キャメロン・ヤング（米国）と並び、トータル11アンダー・首位に立った。最終日は完全優勝、史上4