＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンの安田祐香が、自身そして大会としても初となる連覇達成のチャンスをつかんだ。トータル7アンダーは首位と1打差の2位タイ。最終日最終組でのプレーも、昨年のこの大会以来1年ぶりだ。【写真】安田Vの裏で…河本結のレアUTがオシャカに2日目は3番でボギーが先行した。ただ、その雰囲気も