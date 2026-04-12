ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内男子ツアー「東建ホームメイトカップ」が行われている、東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）から。【実際の写真】とにかくハードすぎる水田竜昇の“バリカタ”シャフト