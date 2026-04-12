＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞大会2日目のラウンド後、渋野日向子が今月3日に開催されたスタジオアリスジュニアカップ優勝者との交流イベントで“子どもたちが憧れる女子プロゴルファー”として出演した。【写真】さすがシブコ大ギャラリーを引き連れました同大会は小学校1〜6年生を対象に、関東・関西・九州地区の3会場で予選会を実施。花屋敷ゴ