「中日３−９阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）阪神は開幕から５カード連続勝ち越し。４本塁打を含む１１安打９得点で中日に快勝した。森下翔太外野手の６号ソロで初回先制。大山悠輔内野手が１号ソロ、佐藤輝明内野手は２号３ラン、３号２ランを放った。先発の伊原陵人投手が６回６安打１失点で２勝目。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−投打がかみ合った勝利。「そうですね。よかったですよね」