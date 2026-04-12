元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。TBS同期入社の江藤愛アナ（40）を絶賛した。今週のゲストは2週連続でドランクドラゴン鈴木拓（50）。ラジオにおける「相づち」論で番組は盛り上がった。田中は「ラジオとか無音が怖いからつい、相づち打っちゃうんだけど、その間がリスナーにとっては心地よかったりして。聞いてます