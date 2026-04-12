「なんで怒られなきゃいけないの?」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、バス乗車中の出来事に憤った――。○「マイク切ってるときにブツブツ文句」村上は、9日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)で、バス乗車時のエピソードを回顧。車内は大混雑で、仕方なく運転席の近くに立っていたが、降り口が真ん中のドアだと気づき、「前から降りれますか?」と運転士に尋ねた