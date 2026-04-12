【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・愛美が歌う新曲「ドラマチック逃避行」の配信が各配信サイトにてスタートした。本楽曲は、TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のEDテーマとなっており、現在TBS、BS11、AT-Xにて放送中。配信を記念し、LINE MUSICにて「ドラマチック逃避行」に関連した再生回数キャンペーンも実施中。期間内にLINE MUSICで410回（＝4月10日）以上再生をして投稿フォームに応募