【モデルプレス＝2026/04/12】女優の畑芽育と志田未来がW主演を務める「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）の第1話が、12日よりスタートする。【写真】畑芽育、オフショル姿で美デコルテ披露◆畑芽育＆志田未来W主演「エラー」今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのな