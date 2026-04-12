子育て中の地雷ワード『そんなことしたら、ママに怒られちゃうぞ～』 子どもからの好感度を下げたくないだけ いたずらをした我が子に対して、世間一般の夫が吐きがちな定番ワード。普段は遊んであげられない罪悪感からか、単に悪者になりたくないだけなのか、自分の言葉で叱ることをせず、妻だけに管理責任を押しつけようという態度なのは明らかです。 叱責することで子どもからの好感度が下がることへの