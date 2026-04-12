「次に向けて」対応策を考えることでテクニックは一生もののスキルになる 「境界の混乱」を乗り越えるための選択肢を増やしていくことが大切 問題やトラブルに直面したときに、「境界線」を引き直すための対応策を紹介。これらの中から、試しやすそうだと思うものを実践してみてください。大切なのは、事後に自分がとった対応を振り返り、「もっとよい対応をするにはどうしたらよいか」と考えてみることです。 実践と振り返