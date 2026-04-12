◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節（Ｅピース）広島１―１（ＰＫ５―４）清水清水エスパルスはアウェーで広島と対戦し、１―１からＰＫ戦に突入して敗れた。ユースから昇格したルーキーのＭＦ針生涼太（１８）が公式戦初出場を果たした。開幕戦以来のベンチ入りで、後半４４分に途中出場。アディショナルタイムを含めて約８分間プレーした。「きょうデビューする気持ちで試合に臨んでいました。持ち味のクロスや走力を出し