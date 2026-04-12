浅井長政に決断を迫った嫌らしい男NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第13回「疑惑の花嫁」（4月5日放送）は、幕府軍を率いて朝倉を攻めている織田信長（小栗旬）のもとに、妹の市（宮崎あおい）の嫁ぎ先である、義弟の浅井長政（中島歩）の裏切りが伝えられたところで終わった。信長には、まったく想定していない事態だった。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「