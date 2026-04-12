日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が１２日、生放送された。冒頭で中山秀征がともにＭＣを務める同局の黒田みゆアナウンサーに「２週目の『シューイチ』でございますがいかがですか？」と話しかけた。黒田アナは「まだまだ緊張感を高く持っております」と笑顔で返答。これに中山は「ですよね！その緊張感を忘れないでくださいね！」と念を押した。そして「前任の方はすぐ忘れま