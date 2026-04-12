別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」は2日目を終えた。男女のオールスターファン投票が始まった。そこでガールズの122期コンビがファンにお願いした。又多風緑（ふつか、23＝石川）は「（1Rで）1着を獲れたし、122期2人で決勝に乗れたので、私と安東にファン投票お願いします！」安東莉奈（24＝大分）も「又多はきっとファン投票で出られる。又多ファンの皆さん、又多だけでなく私にも投票をお