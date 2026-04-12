仕事が忙しい彼に“面倒な女”だと思われたくないーー。結婚する前から自分の気持ちを押し殺すことが癖になっていた奥さん。そして「完璧な奥さん」だと信じて疑わない旦那さんによって、ますます追いつめられていき…!?>>【まんが】私たち…仮面夫婦です(ウーマンエキサイト編集部)