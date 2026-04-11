鼠径ヘルニア（脱腸）は、足の付け根に膨らみが現れる疾患で、日帰り手術が可能な場合も多いのだそうです。 そこで神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニックの藤木和也先生に、鼠径ヘルニアの原因について解説していただきました。 監修医師：藤木 和也（神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック） 島根大学医学部医学科卒業。その後、徳島県立中央病院や明石医療センター、Gi外科クリニックなどで経験を積む