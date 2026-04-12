俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話「絶体絶命！」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な