◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）野球では昔から「投手には打たせるな」または「バッテリーには打たせるな」といった格言がある。打撃で気分を良くした投手は投球が、捕手はリードがさえてくるという理由である。阪神は4回表、捕手・伏見寅威が中犠飛、投手・伊原陵人が右前適時打を放った。3回裏にソロ本塁打を浴び、1点差に迫られた直後だけに貴重な追加点だった。しかもバッテリーがそろって打