巨人の坂本が11日のヤクルト戦で今季1号本塁打。通算299本塁打とし、300本塁打まであと1本に迫った。通算300本塁打は過去に47人が達成。巨人ではプロ野球最多の868本塁打を放った王貞治を筆頭に6人が記録している。この中で右打者は長嶋茂雄444本、原辰徳382本といて、坂本が達成すれば3人目になる。12日のヤクルトは高梨が先発予定。坂本は同投手とは相性がよく、通算36打数15安打（打率・417）、2本塁打、6打点。また